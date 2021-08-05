Копать и приседать: как похудеть на даче

«Агрофитнес» сопровождает многих владельцев дач с ранней весны до осени. Тренер по йоге и ЛФК Татьяна Дудина рассказала Роскачеству, можно ли похудеть, работая в огороде, и что для этого нужно.

«Похудеть только за счет физической нагрузки на огороде вряд ли получится. Более того, последние научные исследования подтверждают: сбросить вес исключительно за счет фитнеса, тренировок и физических нагрузок сложно. Дело в том, что, как только повышается физическая активность, и мы начинаем расходовать больше калорий, чем обычно, в организме включается механизм сохранения энергии», – объяснила Дудина.

По ее словам, основной фактор похудения – физическая нагрузка в сочетании с правильным питанием. В этом случае за счет физической активности, в том числе и работы на даче, можно укрепить и подтянуть мышцы, став при этом стройнее.

Какие мышцы работают в огороде?

Во время дачных работ задействованы мышцы бедер, глубокие мышцы корпуса, мышцы рук. Например, при вскапывании грядок укрепляются ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, плечевого пояса, спины и рук.

Если возить садовую тачку, в работу включаются мышцы плечевого пояса и предплечья, мышцы спины, прямые и косые мышцы живота. При обрезке веток задействованы мышцы плечевого пояса и груди.

Фото: © Роскачество

Но при работе в огороде мышцы часто перенапрягаются, поэтому важно делать восстанавливающие упражнения. Например, после прополки можно сделать короткую растяжку для восстановления мышечного равновесия.

Упражнение «кошка». Нужно встать на четвереньки, ладони на ширине плеч. Руки выпрямлены, ноги согнуты под прямым углом. Пальцы рук смотрят вперед. Вес надо распределить между руками и ногами. На вдохе слегка прогнуться в пояснице, на выдохе медленно скруглить поясницу и грудной отдел позвоночника, на вдохе медленно вернуться в исходное положение. Повторять 5-10 раз.

Мягкий самомассаж грудных мышц с помощью теннисного мяча. Лечь на пол, поместить мяч на левую сторону грудной клетки и перекатывать правой рукой. Давление должно быть сильным. Упражнение выполняется 30-60 секунд на одной стороне, потом так же на второй.

Супинация (раскрытие плеча). Исходное положение – стоя прямо, ноги на ширине плеч. Руки медленно вытянуть вперед, затем вытянуть и растопырьте пальцы, потянуть ладонь на себя тыльной стороной. В этой позе надо задержаться на несколько секунд, потом вернуться в исходное положение. Повторять пять раз.

Как правильно поднимать тяжести на даче?

Главное – не делать этого на прямых ногах. Обычно мы выпрямляем ноги, наклоняемся с круглой спиной и пытаемся поднять груз, но в этом случае вся нагрузка переходит в поясницу.

Безопасный вариант – немного согнуть колени, присесть и с прямой спиной поднимать груз. Так тяжести поднимаются за счет силы ног.

Как правильно приседать в огороде?

При правильном приседании равномерно сгибается голеностоп, колено, тазобедренный сустав, а спина остается прямой. Желательно также, чтобы согнутые колени не образовали острого угла, иначе получится слишком большая нагрузка на коленный сустав, что может привести к травмам.

Во время таких садовых работ лучше всего использовать невысокую устойчивую скамейку. Также будет не лишним включить в утреннюю зарядку упражнения для подвижности суставов.

Самые простые – это упражнения на сгибание/разгибание, отведение/приведение, внутреннее и внешнее вращение. Они выполняются лежа на спине, на животе или на боку.

Что есть, чтобы похудеть на даче?

Тренер посоветовала простые правила, которые помогут правильно питаться на даче и похудеть:

Пить больше воды.

Есть больше фруктов, овощей и зелени.

Избегать полуфабрикатов.

Есть четыре–шесть раз в день небольшими порциями.