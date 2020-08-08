Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению

Приготовление шашлыка овеяно многочисленными мифами, многие рецепты выглядят сложно и требуют настоящей кулинарной подготовки. Но приготовить вкусное мясо на углях можно и с первого раза без всякого опыта — достаточно купить свинины и следовать нашей инструкции.

Что потребуется

Для вкусного и простого шашлыка нужен мангал, шампуры, вместительная кастрюля, готовые угли, а также мясо, репчатый лук, черный перец, растительное масло и соль. Готовить на углях лучше всего свинину — ее проще замариновать, также она «прощает» незначительные ошибки в приготовлении.

К тому же свинина самый доступный вариант в магазине. Покупать для шашлыка нужно верхние части туши — шейку, вырезку или корейку. Слишком жирные куски перед приготовлением следует предварительно обработать, срезав излишки жира, достаточно прослойки примерно в 2 сантиметра.

Готовим мясо и лук

Мясо нужно вымыть проточной водой и промокнуть салфетками. После этого разделать — резать мясо надо поперек волокон, а не вдоль. Сами кусочки должны быть примерно одинаковыми по размеру, можно ориентироваться на спичечный коробок.



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С луком еще проще — обрезаем луковицы с «полюсов», снимаем шелуху и нарезаем кольцами. Для стандартного маринада достаточно трех-четырех луковиц. Разбираем нарезанный лук на колечки, складываем в миску.

Маринуем мясо

Теперь потребуется кастрюля — берем мясо и плотно укладываем первый слой нарезанных кусков на дно. Солим, перчим, чуть-чуть поливаем растительным маслом и засыпаем сверху колечками лука, общий слой должен получиться примерно с полпальца глубиной.

Далее на лук выкладываем очередной слой мяса, операцию повторяем до полного израсходования продуктов. Содержимое кастрюли закрываем крышкой, сверху желательно чем-нибудь ее придавить — например, банкой с водой. Кастрюлю ставим в холод. Для маринования нужен минимум час, но лучше подождать три-четыре часа.

Разжигаем мангал

Перед нанизыванием мяса на шампуры разжигаем мангал. Проще всего купить готовые угли, однако можно использовать дрова. Нельзя пережигать поленья из хвойных деревьев, приготовленный шашлык будет горчить. Самые предпочтительные дрова — фруктовых пород (яблоня, вишня). Если их нет, подойдет и обычная береза.

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От верха мангала до углей должно быть примерно 10-15 сантиметров. Жарить можно начинать, когда исчезнет открытый огонь. Идеальные угли — с красным жаром внутри, слегка покрытые серым пеплом. Они дают нужный жар и не пересушивают продукт.

Готовим на огне

Мясо нанизываем на шампуры продольно — без пустых промежутков, при этом прижимать их друг к другу тоже не стоит. Часто между кусочков добавляют кольца лука, но делать этого нельзя, они просто сгорят и придадут мясу ненужный аромат. Края шампура должны быть свободными, они лягут на края мангала.

Свинина жарится на мангале 20-30 минут, ее нужно обязательно прожаривать полностью из соображений безопасности. Шашлыки «с кровью» можно делать только из говядины и баранины. Переворачивать шампур нужно, когда мясо подрумянится с одной стороны. Обычно достаточно пары-тройки переворотов.

Проверяем готовность

Если сомневаетесь, что шашлык готов, лучше снять один кусочек и проверить. Для этого надо надрезать мясо — если из-за под корочки вытечет чуть-чуть прозрачного сока, шашлык готов. Если сок красноватый, нужно подержать мясо над углями еще несколько минут.

Отходить от шашлыка даже на пару минут не рекомендуется, свинина требует пристального внимания. Очень просто передержать ее на углях и получить пересушенный шашлык. Однако если что-то не получилось — не расстраивайтесь, просто сделайте нужную поправку на следующей порции мяса.