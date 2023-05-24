Каждый второй россиянин избегает поездок на дачу с родственниками

Больше половины россиян признали, что не желают проводить время на даче в компании родственников, которые заставляют их работать, сообщается в опросе компании «Ренессанс Страхование».

Молодежь в возрасте от 23 до 39 лет сильнее всего не хочет ехать на дачу с родственниками. Больше всего полоть и поливать с родителями и бабушками не хотят в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Люди не хотят бывать на огороде с родственниками из-за разных представлений о типе отдыха между разными поколениями.

Каждому пятому тяжело психологически проводить время с близкими. 14% россиян считают, что родственники заставляют их заниматься сельским хозяйством вместо того, чтобы отдыхать.