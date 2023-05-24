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Каждый второй россиянин избегает поездок на дачу с родственниками

Источник:
Sibnet.ru
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Дача, сбор картошки
Фото: © Sibnet.ru

Больше половины россиян признали, что не желают проводить время на даче в компании родственников, которые заставляют их работать, сообщается в опросе компании «Ренессанс Страхование».

Молодежь в возрасте от 23 до 39 лет сильнее всего не хочет ехать на дачу с родственниками. Больше всего полоть и поливать с родителями и бабушками не хотят в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Люди не хотят бывать на огороде с родственниками из-за разных представлений о типе отдыха между разными поколениями.

Каждому пятому тяжело психологически проводить время с близкими. 14% россиян считают, что родственники заставляют их заниматься сельским хозяйством вместо того, чтобы отдыхать.

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Жизнь #О людях #Новосибирск
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