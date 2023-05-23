Ученые нашли скрытую главу Библии

Австрийские историки обнаружили неизвестную главу Библии, которая была скрыта под другим разделом древнего текста более 1500 лет назад. Открытие было сделано благодаря ультрафиолетовому просвечиванию книги.

Исследователи изучали одну из первых рукописей Евангелия от Матфея, написанную 1500 лет назад. Это Евангелие – первая книга Нового Завета и первое из четырех канонических Евангелий. Сама книга хранится в библиотеке Ватикана.

древняя рукопись Евангелия от Матфея Фото: © Vatican Library

Обнаруженный учеными текст — ранняя версия двенадцатой главы Евангелия от Матфея. Специалисты отмечают, что находка дает понимание эволюции библейских тестов, которые со временем видоизменялись.

Так, в оригинальной греческой версии Евангелия от Матфея в этой главе говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть».

Однако недавно обнаруженный перевод отличается: «начали собирать колосья, растирать их в руках и есть». Отмечается, что изначальный текст на палимпсесте был скрыт под тремя более новыми слоями.