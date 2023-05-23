Кремль выразил озабоченность нападением диверсантов на Россию

Нападение украинских диверсантов на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий, эти усилия продолжаются», — цитирует РБК Пескова.

В Белгородской области, куда проникла диверсионная группа, продолжается зачистка. Вопрос о том, почему она до сих пор не закончилась, Песков переадресовал силовикам

Украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области в понедельник, 22 мая. Были обстрелены более десяти населенных пунктов, ранены 12 человек.

Для ее ликвидации задействованы Вооруженные силы, погранслужба, спецназ ФСБ и Росгвардии.