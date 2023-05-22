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Обновление iPhone сломало адаптеры камеры

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone на столе
Фото: © Arnel Hasanovic / Unsplash License

Apple недавно выпустила обновление мобильных платформ iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Они внесли несколько новых функций и исправили уязвимости в системе безопасности, но пользователи стали сообщать о проблемах с работой фирменного адаптера Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Адаптер позволяет подключать камеры или микрофоны с портом USB-A к устройствам iPhone или iPad через порт Lightning. Пользователи портала MacRumors жалуются, что обновление нарушило совместимость с обоими портами адаптера.

Проблема связана с программной ошибкой, исправить ее может только следующее обновление, пользователи портала считают, что Apple выпустит промежуточное обновление iOS 16.5.1, чтобы решить проблему и не портить инфополе перед анонсом iOS 17 намеченным на 5 июня.

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Apple выпустила iOS 16.5 18 мая. Обновление относительно незначительное, включает вкладку Sports в приложении Apple News, новые обои Pride Celebration в честь сообщества и культуры ЛГБТК + и исправления ошибок, связанных с CarPlay, Screen Time и Spotlight.

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Топ комментариев

GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...