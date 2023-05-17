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iPhone заговорят голосами владельцев

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone SE
Фото: © blocks / Unsplash License

Apple представила функцию Personal Voice для людей, способных потерять возможность говорить или испытывающих проблемы с речью. Она позволяет им создавать «синтезированный голос, звучащий как они сами», для общения с друзьями или членами семьи.

Пользователи смогут создать свой собственный голос, прочитав готовые текстовые подсказки вслух в течение 15 минут на iPhone или iPad. Поскольку функция интегрируется с Live Speech, они смогут набирать текст и слушать его произношение с помощью своего Personal Voice. 

Функция использует «машинное обучение на устройстве для обеспечения конфиденциальности и безопасности информации пользователей». Это необходимо для того, что синтезированный голос не был использован в мошеннических целях.

Фото: © Apple

Точной даты выхода новой опции в широкий доступ пока не назначено. На презентации было сказано, что Personal Voice станет доступна «позднее в этом году».

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