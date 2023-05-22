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Актера Алексея Панина объявили в розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Алексей Панин
Фото: Krassotkin / CC0

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, на него заведено уголовное дело за высказывания, оправдывающий теракт на Крымском мосту.

«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке, появившейся в базе данных МВД. Номер статьи не уточняется.

В мае в отношении Панина завели дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным ТАСС, это произошло после его слов, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Санкции статьи предусматривают от пяти до семи лет лишения свободы.

Панин последние годы живет в Испании. Он выступает против военных действий на Украине. В 2014 году актер поддержал включение Крыма в состав России, через несколько лет он извинился за это перед украинской стороной.

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