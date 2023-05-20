Эротическая нейросеть Unstable Diffusion оказалась в свободном доступе

Генерирующая эротические изображения по текстовому описанию нейросеть Unstable Diffusion открыла бета-тестирование для всех желающих.

Чтобы воспользоваться нейросетью, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться, используя аккаунты в Google или Discord. Нейросеть понимает запросы на русском языке.

Перед генерацией можно задать разные настройки. Чтобы получить картинки, нужно ввести запрос в поле «Prompt» и подождать, спустя некоторое время пользователь получил картинку.

пример генерации Unstable Diffusion Фото: © Unstable Diffusion

Бета-тестирование нейросети бесплатное, однако количество попыток ограничено — каждый день пользователь может создать не более ста изображений, для чего ему выдаются специальные кредиты.

Unstable Diffusion — это одна из первых нейросетей, которая специализируется на эротическом контенте. Разработчики нейросети утверждают, что она может создавать реалистичные изображения по любым запросам пользователей.