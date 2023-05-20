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Эротическая нейросеть Unstable Diffusion оказалась в свободном доступе

Источник:
Rozetked.me
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Генерирующая эротические изображения по текстовому описанию нейросеть Unstable Diffusion открыла бета-тестирование для всех желающих.

Чтобы воспользоваться нейросетью, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться, используя аккаунты в Google или Discord. Нейросеть понимает запросы на русском языке.

Перед генерацией можно задать разные настройки. Чтобы получить картинки, нужно ввести запрос в поле «Prompt» и подождать, спустя некоторое время пользователь получил картинку.

пример генерации Unstable Diffusion
пример генерации Unstable Diffusion
Фото: © Unstable Diffusion

Бета-тестирование нейросети бесплатное, однако количество попыток ограничено — каждый день пользователь может создать не более ста изображений, для чего ему выдаются специальные кредиты.

Unstable Diffusion — это одна из первых нейросетей, которая специализируется на эротическом контенте. Разработчики нейросети утверждают, что она может создавать реалистичные изображения по любым запросам пользователей.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?