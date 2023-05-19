НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Дорожным камерам ограничили применение

Источник:
«Коммерсантъ»
331 0

Госдума приняла законопроект о правилах размещения камер, фиксирующих нарушения на дорогах. Закон призван защитить права автовладельцев.

Сегодня правила установки и применения дорожных камер описаны в рекомендациях Минтранса, которые необязательны для применения. Водители не могут ссылаться на них при обжаловании штрафов. С принятием закона ситуация изменится.

Так, в законе закрепляется перечень из оснований для установки камеры на том или ином участке дороги. В частности, камеры фиксации теперь будет разрешено устанавливать в следующих местах:

  • аварийно опасные участки (за год произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных)
  • места производства дорожных работ и зоны, где запрещена остановка и стоянка
  • автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы, а также места, определенные ГИБДД

Основанием для введения контроля также будет то обстоятельство, что ранее на перекрестке произошло четыре и более мелкие аварии без пострадавших. За городом зона контроля камеры не должна начинаться ближе чем через 150 метров после предупреждающей таблички.

В связке с законом должны быть приняты поправки к КоАП, исключающие вынесение штрафов и отменяющие уже вынесенные штрафы с камер. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Еще по теме
ГИБДД перестала контролировать качество дорог
ГИБДД напомнила, как разместить портрет ветерана на авто 9 Мая
Штрафы для электросамокатов сочли недостаточными
Украина запретила символы «Z» и «V» на автомобильных номерах
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
37
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
36
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
29
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
29
Подсчитан реальный рост зарплат россиян