Дорожным камерам ограничили применение

Госдума приняла законопроект о правилах размещения камер, фиксирующих нарушения на дорогах. Закон призван защитить права автовладельцев.

Сегодня правила установки и применения дорожных камер описаны в рекомендациях Минтранса, которые необязательны для применения. Водители не могут ссылаться на них при обжаловании штрафов. С принятием закона ситуация изменится.

Так, в законе закрепляется перечень из оснований для установки камеры на том или ином участке дороги. В частности, камеры фиксации теперь будет разрешено устанавливать в следующих местах:

аварийно опасные участки (за год произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных)

места производства дорожных работ и зоны, где запрещена остановка и стоянка

автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы, а также места, определенные ГИБДД

Основанием для введения контроля также будет то обстоятельство, что ранее на перекрестке произошло четыре и более мелкие аварии без пострадавших. За городом зона контроля камеры не должна начинаться ближе чем через 150 метров после предупреждающей таблички.

В связке с законом должны быть приняты поправки к КоАП, исключающие вынесение штрафов и отменяющие уже вынесенные штрафы с камер. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.