«Москвич» выпустил первый рекламный ролик. ВИДЕО

Автозавод «Москвич» выпустил первый официальный рекламный ролик с момента возрождения — в нем автомобили «выручают сотни тысяч людей каждый день».

В видео сделан акцент на том, что «Москвич» — автомобиль, создающий «будущее, которое наступит уже сегодня». В ролике показаны «Москвич 3» и «Москвич 3е» — как частные авто и в роли такси, машин поликлиники и полиции.

Фирменный слоган нового Москвича — «Для настоящего будущего».

Над кампанией работала команда «Родная речь». Она придумала логотип для сети «Вкусно — и точка» (бывший McDonalds’s).

Бренд «Москвич» возродился в 2022 году, после того как корпорация Renault решила уйти из России. Сейчас выпускают две модели — кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е». В апреле завод представил седан «Москвич 6». «Москвичи» уже поставлены в городские службы Москвы, ГИБДД, такси и каршеринг «Яндекса».