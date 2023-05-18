Вагоны сошли в Крыму после взрыва

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе в Крыму, пострадавших нет, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — написал в телеграм-канале Аксенов.

Профильные службы разбираются в причинах ситуации на железной дороге в Симферопольском районе. Идут работы по восстановлению движения.

Власти не сообщали о причинах, но ряд телеграм-каналов, в частности Mash написал, что вагоны сошли с рельсов после взрыва в начале состава. Звуки взрыва слышали в соседних селах.