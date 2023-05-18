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Вагоны сошли в Крыму после взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/tvcrimea24

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе в Крыму, пострадавших нет, сообщил  глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — написал в телеграм-канале Аксенов.

Профильные службы разбираются в причинах ситуации на железной дороге в Симферопольском районе. Идут работы по восстановлению движения.

Власти не сообщали о причинах, но ряд телеграм-каналов, в частности Mash написал, что вагоны сошли с рельсов после взрыва в начале состава. Звуки взрыва слышали в соседних селах.

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Топ комментариев

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

trif94

Половина продуктов подорожало на 30%, запчасти для авто на 30-40%, медикаменты также на 30%. Я уже молчу...

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?