Аналитик объяснил высокие цены на автомобили

Высокие цены на автомобили в России держатся, потому что на рынке новых машин сохранятся дефицит, сообщил независимый аналитик Владимир Беспалов.

«Пока у нас сохраняется дефицит предложения, цены на автомобили в России выше, чем на других рынках. Этот фактор как раз связан с тем, что спрос не удовлетворен», — цитирует Беспалова Autonews.ru.

Сейчас в России самый дешевый автомобиль — это Lada Granta по цене от 692 тысячи рублей, после чего в списке предложений идут только кроссоверы за 2–2,5 миллиона рублей.

По словам эксперта, только когда появятся новые, более доступные предложения, это немного сбалансирует рынок.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков тоже считает, что на рынке нет такого объема машин, чтобы предлагать более доступные варианты. Из-за высокой стоимости доставки заработать можно только при ввозе авто от 3,5 миллиона рублей.