Рекомендации YouTube уличили в предложении контента с оружием детям

Исследователи обнаружили, что рекомендации YouTube приводят детей к видео о стрельбе в школах и другом контенте, связанном с оружием.

По данным некоммерческой организации Tech Transparency Project (TTP), алгоритм рекомендаций YouTube «направляет мальчиков, интересующихся видеоиграми, к сценам стрельбы в школах, инструкциям по использованию и модификации оружия» и подобному контенту.

Исследователи создали четыре новых аккаунта YouTube, представляющих двух девятилетних и двух четырнадцатилетних мальчиков. Они «смотрели» плейлисты о популярных видеоиграх Roblox, Lego Star Wars, Halo и Grand Theft Auto. Затем исследователи отслеживали рекомендации для них в течение 30-дневного периода.

В отчете TTP указано, что YouTube рекомендовал контент о стрельбе и оружии всем аккаунтам игроков, но в гораздо большем объеме пользователям, которые переходили на видео, рекомендованные YouTub.

«Эти видео включали сцены со стрельбой в школах и другими случаями массовых убийств, графические демонстрации того, какое повреждение может нанести оружие человеческому телу, а также руководства по превращению пистолета в автоматическое оружие», — написано на сайте TTP.

В отчете отмечается, что несколько рекомендованных видео, даже нарушали собственные правила YouTube. Рекомендации включали видео, на которых девочка стреляет из оружия, и учебные пособия по превращению пистолетов в «полностью автоматическое» оружие и другие модификации. Некоторые из этих видео были монетизированы рекламой.

Представитель YouTube прокомментировал ситуацию. Он указал на приложение YouTube Kids и инструменты надзора в нем, предоставляющие «безопасный опыт для подростков» на платформе. При этом он не разъяснил почему основная веб-версия рекомендует детям неприемлемый контент и назвал исследование несостоятельным.

«Исследование не предоставляет контекста, сколько всего видео было рекомендовано тестовым аккаунтам, и также не дает представления о том, как настраивались тестовые аккаунты, включая применение инструментов для наблюдаемого использования YouTube», — цитирует Engadget официальный комментарий YouTube.

Tech Transparency Project (TTP) — это некоммерческая организация, занимающаяся мониторингом деятельности технологических компаний и раскрытием их влияния на общество. Ее цель — обеспечение прозрачности, ответственности и этических практик в индустрии высоких технологий.