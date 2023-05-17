Создатель Oculus Rift похвалил VR‑шлем от Apple

Палмер Лаки, изобретатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift и один из основателей компании Oculus, выразил свой восторг относительно гарнитуры виртуальной реальности Apple еще до ее официального анонса.

«Гарнитура от Apple действительно впечатляющая», — написал Лаки в Twitter. Он отметил, что внутри Apple существует большая уверенность в успешном запуске этого VR-шлема.

Лаки не уточнил, удалось ли ему лично опробовать VR-гарнитуру от Apple. Специалисты 9to5Mac считают такую возможность маловероятной, учитывая степень секретности, с которой компания представляет свои новинки. Они считают, что он смог обсудить разработку и тестирование гарнитуры с сотрудниками Apple.

Oculus Rift — это ведущий VR-шлем, разработанный компанией Oculus, основанной Палмером Лаки и его командой. Он представляет собой гарнитуру виртуальной реальности, которая позволяет пользователям погрузиться в иммерсивный виртуальный мир с высоким качеством визуализации и звука.