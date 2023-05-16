Новая схема мошенничества появилась после появления нейросетей, злоумышленники предлагают пользователям получить доступ к российским или иностранным нейросетям.

Схема работает так: преступники создают поддельные каналы и чат-боты российской нейросети и через них похищают данные банковских карт, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Сначала мошенники дублируют человеку сообщения из официального канала нейросети в одном из мессенджеров. Для ответов на вопросы они используют собственных ботов. Это притупляет бдительность пользователя.

Затем человеку объявляют, что подписка на услуги нейросети становится платной, и предлагают ссылку для оплаты, где нужно ввести данные карты. Эта ссылка ведет на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники похищают персональные данные человека и данные его карты.

«Мошенники могут использовать и другой вариант схемы. Например, предлагают доступ к популярной иностранной нейросети. Якобы можно воспользоваться ее русифицированной версией, а подписку оплатить российской картой. Ссылка для перевода денег опять-таки оказывается фишинговой», — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Савва.

Он порекомендовал тем, кто решил воспользоваться услугами какой-то нейросети, убедиться, что это действительно официальный канал разработчика.