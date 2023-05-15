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«Троицу» Андрея Рублева вернут Русской православной церкви

Источник:
Sibnet.ru
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«Троица» Андрея Рублева
«Троица» Андрея Рублева
Фото: Shakko / CC BY-SA 4.0

Президент России Владимир Путин принял решение вернуть Русской православной церкви икону «Троица» Андрея Рублева, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«Чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», — отмечается в сообщении.

«Троица» Андрея Рублева
«Троица» Андрея Рублева
Фото: Shakko / CC BY-SA 4.0

Сейчас икона хранится в собрании государственной Третьяковской галереи. 16 июля 2022 года «Троицу» временно вывезли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, тогда сотрудники Третьяковской галереи выступали против перемещения иконы.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в 1929 году ее передали Третьяковке.

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