«Троицу» Андрея Рублева вернут Русской православной церкви

Президент России Владимир Путин принял решение вернуть Русской православной церкви икону «Троица» Андрея Рублева, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«Чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», — отмечается в сообщении.

Сейчас икона хранится в собрании государственной Третьяковской галереи. 16 июля 2022 года «Троицу» временно вывезли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, тогда сотрудники Третьяковской галереи выступали против перемещения иконы.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в 1929 году ее передали Третьяковке.