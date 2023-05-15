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Контрактникам-иностранцам упростили получение гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Паспорт
Фото: © Sibnet.ru

Иностранцы, заключившие во время спецоперации на Украине контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах сроком как минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. Подать заявление желающие смогут в любой территориальный орган МВД по своему выбору.

Ранее минимальный срок контракта для иностранцев составлял пять лет, для получения российского гражданства нужно было служить три года. Кроме этого, в предыдущей редакции документа было требование, что соискатели гражданства должны принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

Помимо военных, российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить граждане Украины, иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка и представители некоторых дефицитных профессий.

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Жизнь #Законы #Армия
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