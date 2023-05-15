История с поджогом Су‑24 на заводе Чкалова получила продолжение

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца мужчину по обвинению в диверсии на новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Речь идет о поджоге Су-24, который власти называли фейком.

Видео горящего Су-24 на территории завода имени Чкалова появилось 9 мая.

Новосибирские власти сделали репост информации из телеграм-канала «Война с фейками», где видео с самолетом разоблачали. Там указывали, что качество записи сильно ухудшено, при этом видно, что к моменту, когда поджигатель отбегает от самолета, огонь уже потух.

При этом Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия арестовал 18-летнего Виктора Скоробогатова на два месяца по обвинению в поджоге самолета Су-24. Его действия квалифицировали по статье по части 2 стать 281 УК РФ (диверсия). Наказание по ней до двадцати лет лишения свободы.

По данным суда, пожар на заводе ликвидировали. Но не указано, насколько сильный ущерб нанесли действия мужчины.