НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Иноагент Смольянинов стал террористом и экстремистом

Источник:
Sibnet.ru
350 2
Фото: Александр Иванович Вепрёв / CC BY-SA 3.0

Признанный иноагентом актер Артур Смольянинов попал в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.

Смольянинов был признан иноагентом 13 января. В четверг, 11 мая, он пополнил список физлиц перечня террористов и экстремистов.

Ранее Артур Смольянинов публично выступал против военной спецоперации на Украине.

Смольянинов стал популярен после роли в военном фильме «9 рота», где сыграл рядового Олега Лютаева (Лютый). В фильмографии актера больше полсотни работ. Среди последних — сериал «Монастырь», фильм «Мария. Спасти Москву» про Великую Отечественную войну.

После начала спецоперации Смольянинов уехал из России в Америку. В интервью он сообщал, что в родной стране ему попросту перестали бы давать работу из-за его политической позиции.

Еще по теме
Шакире подобрали новых женихов
Настоящее фото звезды «Мэри Поппинс, до свидания» напугало фанатов
Роберт Де Ниро в 79 лет стал отцом седьмого ребенка
Джоли поделилась редкой фотографией из детства
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский отложил контрнаступление украинской армии
Минфин поддержал запуск новой большой приватизации
Хакеры начали рассылку зараженных повесток на военные сборы
Кремль отреагировал на поставку британских ракет на Украину
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

Ага, и негр на абрамсе освобождал Освенцим

GammiPluh

Судебная система в США как новое камеди шоу

olegsbeglov

"Лгут", как мешки ворочают. Ох тяжко будет историкам лет через 100-200. Столько версий. И многие противоречивые

olegsbeglov

То ,что США делало последние годы, ведет к катастрофическим последствиям.