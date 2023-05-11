Иноагент Смольянинов стал террористом и экстремистом

Признанный иноагентом актер Артур Смольянинов попал в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.

Смольянинов был признан иноагентом 13 января. В четверг, 11 мая, он пополнил список физлиц перечня террористов и экстремистов.

Ранее Артур Смольянинов публично выступал против военной спецоперации на Украине.

Смольянинов стал популярен после роли в военном фильме «9 рота», где сыграл рядового Олега Лютаева (Лютый). В фильмографии актера больше полсотни работ. Среди последних — сериал «Монастырь», фильм «Мария. Спасти Москву» про Великую Отечественную войну.

После начала спецоперации Смольянинов уехал из России в Америку. В интервью он сообщал, что в родной стране ему попросту перестали бы давать работу из-за его политической позиции.