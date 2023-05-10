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Депутат Госдумы раскритиковала серию «Гриффинов» про Челябинск

Источник:
Sibnet.ru
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Мультсериал
Фото: © кадр из мультфильма

Образ унылого Челябинска и его жителей, показанный в американском сериале «Гриффины» не понравился депутату Госдумы из этого региона Яне Лантратовой. Она предложила ограничить в России показ этого эпизода.

«Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности», — сказала изданию «Подъем» Лантратова.

Она добавила, что такие мультфильмы — осознанная работа против страны, поэтому надеется, что руководство телеканалов «ограничит показ некоторых сюжетов». Новый сезон сериала «Гриффины» демонстрируется, например, на «Кинопоиске».

Речь идет о 19 серии «Из России с любовью» 21 сезона. В нем Мэг, Брайан и Стьюи отправляются в Челябинск к русскому хакеру, который взломал аккаунт Брайна. Там они видят разруху, алкоголь и другие негативные стороны жизни в городе. При этом Мэг влюбляется в Ивана и решает остаться в Челябинске.

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