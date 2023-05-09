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Бутылка вина спасла заблудившуюся в пустыне женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Потерявшаяся в австралийской пустыне 48-летняя женщина выжила благодаря бутылке вина — с ее помощью она продержалась в дикой природе пять дней, после чего ее нашли спасатели.

Женщина потерялась у подножия Викторианских Альп в Австралии. Инцидент произошел в конце апреля в штате Виктория, куда женщина отправилась отдохнуть в отпуске, пишет The Washington Post.

После того, как она несколько дней не выходила на связь, семья забила тревогу. Вскоре на поиски женщины отправились сотрудники экстренных служб, однако в течение пяти суток им не удавалось выйти на ее след.

Полицейский вертолет обнаружил автомобиль австралийки 5 мая, в нем находилась хозяйка. При ней не было ни еды, ни воды. Все эти дни женщина выживала, питаясь бутылкой вина, купленной в подарок ее матери.

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