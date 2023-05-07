Песков поговорил с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Пресс-секретарь президента России Александр Песков обрадовался встрече с Аллой Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

«Алла Борисовна, как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал Песков, увидев Примадонну. Пресс-секретарь Путина также поцеловал Примадонне руку.

Алла Пугачева после начала военной спецоперации уехала из России. В сентябре 2022 года ее мужа Максима Галкина признали иноагентом. Певица обратилась к Минюсту и потребовала тоже признать ее иноагентом.

Похороны Валентина Юдашкина прошли в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище. На прощание с кутюрье Пугачева приехала из Тель-Авива и привезла маму Валентина. Обе женщины тяжело перенесли похороны.