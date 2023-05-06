НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Захар Прилепин выжил после взрыва своего автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Фото: Rodrigo / CC BY-SA 4.0

Машина Audi Q7российского писателя Захара Прилепина взорвалась под Нижним Новгородом. По предварительным данным, под днищем автомобиля было закреплено взрывное устройство.

«Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Следственный комитет РФ сообщил, что следователи и криминалисты ведомства по Нижегородской области уже выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин.

По информации телеграм-канала 112, Прилепин доставлен в больницу в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Сам писатель говорит, что пока не понимает, что произошло, пишет телеграм-канал Shot.

Известно, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Ранее он вернулся с территории Луганской и Донецкой народных республик.

Широкую известность Прилепину принес роман «Санькя» об активистах радикальной организации, вышедший в 2006 году. В дальнейшем писатель опубликовал романы «Черная обезьяна» (2011), «Обитель» (2014) и «Некоторые не попадут в ад» (2019).

Еще по теме
Школьница сгорела при пожаре в Новосибирской области
Российская и украинская делегации разодрались в Турции
Эксперт рассказал об атаковавших Кремль беспилотниках
Дело о теракте возбудили после атаки Кремля дронами
смотреть все
ЧП #Происшествия #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Кремль оценил данные США о российских потерях
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
29
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
28
Зеленский подтвердил скорое наступление ВСУ
27
Описана реакция Путина на атаку беспилотников
24
Володин потребовал применить против Киева «оружие уничтожения»
23
Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию