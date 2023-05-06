Захар Прилепин выжил после взрыва своего автомобиля

Машина Audi Q7российского писателя Захара Прилепина взорвалась под Нижним Новгородом. По предварительным данным, под днищем автомобиля было закреплено взрывное устройство.

«Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Следственный комитет РФ сообщил, что следователи и криминалисты ведомства по Нижегородской области уже выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин.

По информации телеграм-канала 112, Прилепин доставлен в больницу в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Сам писатель говорит, что пока не понимает, что произошло, пишет телеграм-канал Shot.

Известно, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Ранее он вернулся с территории Луганской и Донецкой народных республик.

Широкую известность Прилепину принес роман «Санькя» об активистах радикальной организации, вышедший в 2006 году. В дальнейшем писатель опубликовал романы «Черная обезьяна» (2011), «Обитель» (2014) и «Некоторые не попадут в ад» (2019).