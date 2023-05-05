Как приготовить экзотичный шашлык

Маринад из апельсинового сока и соевого соуса сделает даже простое куриное филе вкусным и необычным, сообщил Sibnet.ru повар Дмитрий Ознобишин.

Куриное мясо очень сложно не пересушить. Чтобы сделать его сочным и удивить гостей интересным вкусом повар посоветовал оригинальный маринад на основе апельсинов.

Ингредиенты для маринада:

— Соевый соус: 70 миллилитров

— Сок двух апельсинов

— Апельсиновая цедра (натереть на мелкой терке)

— Масло растительное: 2 столовые ложки

— Чеснок: 2-3 зубчика

— Соль, перец по вкусу

— Крахмал кукурузный: 1 столовая ложка

Мясо надо мариновать ночь. Тогда куриный шашлык будет сочным и вкусным.

«Если хочется еще большей экзотики, можно усилить апельсиновый вкус. Для этого достаточно 2-3 минуты прогреть в сотейнике оставшийся маринад и покрыть готовый шашлык глянцевой глазурью», — сказал Ознобишин.