Как приготовить экзотичный шашлык

Маринад из апельсинового сока и соевого соуса сделает даже простое куриное филе вкусным и необычным, сообщил Sibnet.ru повар Дмитрий Ознобишин.
Куриное мясо очень сложно не пересушить. Чтобы сделать его сочным и удивить гостей интересным вкусом повар посоветовал оригинальный маринад на основе апельсинов.
Ингредиенты для маринада:
— Соевый соус: 70 миллилитров
— Сок двух апельсинов
— Апельсиновая цедра (натереть на мелкой терке)
— Масло растительное: 2 столовые ложки
— Чеснок: 2-3 зубчика
— Соль, перец по вкусу
— Крахмал кукурузный: 1 столовая ложка
Мясо надо мариновать ночь. Тогда куриный шашлык будет сочным и вкусным.
«Если хочется еще большей экзотики, можно усилить апельсиновый вкус. Для этого достаточно 2-3 минуты прогреть в сотейнике оставшийся маринад и покрыть готовый шашлык глянцевой глазурью», — сказал Ознобишин.