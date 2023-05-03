Министр спорта назвал возможное число участников Олимпиады от России

Около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил министр спорта Олег Матыцин. Это в два раза меньше, чем на Олимпиаде-2012 в Лондоне, на которой Россия выступала в полном составе.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал допустить российских спортсменов на международные соревнования, но выставил ряд требований. Это нейтральный флаг, неподдержка или осуждение спецоперации на Украине, отсутствие связей с армией и ФСБ. Но решение не касается Олимпиады-2024.

«В 12 видах спорта, как я уже отметил, россияне допущены до квалификационных стартов и имеют возможность пройти квалификационный отбор, в 18 видах спорта спортсмены пока не допущены, но пока сохраняют возможность принять участие в соревнованиях», — цитирует ТАСС Матыцина.

По словам министра, решение о допуске россиян на Олимпиаду в Париже примут не ранее 26 июля этого года.

Последняя летняя Олимпиада, на которой Россия выступала в полном составе, прошла в 2012 году в Лондоне. Тогда сборная состояла из 436 спортсменов в 24 видах. Затем начались допинговые скандалы. В Рио-де-Жанейро в 2016 году 285 российских олимпийцев выступали с флагом, но без легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 333 спортсмена, они также выступали без национального флага.