Международный олимпийский комитет выдвинул условия для возвращения российских спортсменов. Атлеты смогут выступать только за себя, они не должны иметь связи с армией и другим силовым структурам, а также поддерживать действия России на Украине. Олимпийский комитет России назвал требования фарсом, а лыжница Вероника Степанова «послала» МОК.

Исполком МОК на заседании в Лозанне рекомендовал допустить российских спортсменов на международные соревнования, но с рядом ограничений.

Участвовать могут спортсмены только в индивидуальном нейтральном статусе. Их эмблемой будет AIN (Athltes Individuales Neutres).





Командные виды (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей и другие) не допускаются.





Спортсмены, выступающие за клубы армии и силовиков (например, ЦСКА или «Динамо») не допускаются.





Спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию, не допускаются. Будут учитывать публичные заявления спортсменов, участие в мероприятиях в поддержку СВО.





Форма допущенных к соревнованиям атлетов должна быть белого или однотонного цвета.





Медали вручать можно, но они не будут учитываться в командных медальных зачетах. Для церемоний награждения будет использоваться гимн или песня проводимых соревнований, либо другая мелодия, согласованная федерацией-организатором.





Зрителям запрещено приносить на трибуны российские или белорусские флаги (любых исторических периодов).





Россия по-прежнему не может проводить никаких международных соревнований. Чиновники и официальные лица не допускаются.

«А не пошли бы вы на фиг?»

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что требования МОК для возвращения россиян к международным состязаниям неприемлемы. Это «нарушения прав человека» и «дискриминация».

«Заявленная сегодня позиция по военным — это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель — нанести урон российскому спорту в целом», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков, добавив, что «решения исполкома МОК являются не более чем фарсом».

На Олимпийских играх 2020 года в Токио лишь три золотые медали из 20 были завоеваны без участия представителей силовых структур. Всего «гражданские» спортсмены завоевали 21 медаль из 71. Набольшее количество медалей у спортсменов ЦСКА — 33%.

Российские спортсмены и тренеры раскритиковали условия МОК.

«То, что предложил Бах, — невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать на правах изгоев. На такое соглашаться не нужно», — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко корреспонденту Sport24.

«Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и вооруженных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z". Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!» — заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе РИА Новости.

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«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае», — написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжных гонках Вероника Степанова в телеграм-канале.

И только заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что надо выступать при любых условиях. «Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают», — сказала Тарасова РИА Новости.