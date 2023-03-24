Всероссийская федерация легкой атлетики вернулась в World Athletics

Совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена из-за многочисленных допинговых нарушений. При этом российские спортсмены не смогут выступать на международных стартах.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics на фоне допинг-скандала. World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА.

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — заявил заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Президент ВФЛА Петр Иванов отметил, что ВФЛА продолжит проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям.