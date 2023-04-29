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Два парня и девушка погибли в ДТП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Три человека погибли в ДТП после столкновения «Лады» и Skoda. Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области в пятницу около 22.20 по местному времени.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «Лады», обгоняя машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.

Водитель «Лады», 21-летний молодой человек, и два пассажира (21-летний парень и 20-летняя девушка) погибли на месте. Все они жители Барабинска.

В Skoda, под управлением 29-летнего мужчины, находились трое пассажиров — молодые мужчина и женщина, и годовалый ребенок. По данным полиции, это жители Новосибирска. Все они госпитализированы.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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