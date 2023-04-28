Новые правила поверки счетчиков газа вступят с 1 мая, они позволят не переплачивать за услугу, сообщила юрист Елена Кудерко.

С 1 мая вступает ГОСТ Р 8.1017-2023 на счетчики без встроенного программного обеспечения. Мастер проверит, есть ли малейшие признаков использования на счетчике когда-либо магнитных устройств для искажения показаний.

В отношении нарушителя составят акт, и в газовой компании будут разбираться. За выявленное мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф, сказала «Прайму» юрист.

Если выяснится, что прибор неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления.

Жесткие требования к поверке помогут предотвратить утечки газа. Проводить проверку сможет только компания, которая включена в перечень на сайте Росаккредитации. По окончании поверки в паспорт счетчика вносят данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.