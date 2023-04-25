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S7 Airlines перевела рейсы в новый терминал аэропорта Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
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Стойка регистрации аэропорта Толмачево
Фото: © Sibnet.ru

S7 Airlines начала выполнять все внутренние рейсы на вылет и прилет из нового пассажирского терминала аэропорта Толмачево, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во вторник S7 Airlines переводит обслуживание пассажиров внутренних рейсов из Сектора А в Сектор С. Международные рейсы авиакомпании остаются без изменений и осуществляются через Сектор Б.

Регистрация пассажиров S7 Airlines будет осуществляться в выделенной зоне, которая находится рядом с центральным входом в сектор С. Пассажиры внутренних авиалиний смогут увидеть новый, красивый терминал Толмачево, официально открывшийся в феврале. 

Как выглядит новый терминал Толмачево?

Сектор С построен по оригинальному архитектурному и технологичному проекту. Высота более 30 метров, фасады выполнены в виде непрерывной стеклянной «ленты». Проектировщики назвали терминал одним из самых комфортных в стране.

Площадь нового аэровокзала около 58 тысяч квадратных метров. Он оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Пропускная способность — около 1,8 тысячи пассажиров в час.

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