Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО

Очень долго жители и гости Новосибирска мучались в аэропорту — огромное расстояние пешком, чтобы в обход стройки попасть к вылету или выйти в город. Но неудобства стоили того. Обновленный пассажирский терминал стоимостью более 18 миллиардов рублей воплотил современный архитектурный гений — открывшийся аэровокзал удивил необычным обликом и хорошей технологической начинкой.

Новый аэровокзальный комплекс (терминал С) в новосибирском аэропорту Толмачево имени Александра Покрышкина уже издалека поражает футуристической красотой и пространством. Такой эффект создают несколько фишек. Одна из них — фасады в виде непрерывной стеклянной «ленты» длиной более 300 метров. Общая площадь остекления аэровокзала — 11,5 тысячи квадратных метров.

Дорогие в этой идее не только дизайн, но и исполнение. Стеклопакеты обладают повышенной энергоэффективностью. Авторы проекта обещают, что зимой будет тепло, а летом прохладно и много естественно света.

Проект создавался авторским коллективом, который возглавлял московский архитектор Сергей Кузнецов. «Остекление сделано со всех сторон, это дает пассажирам ощущение, что они под открытым небом», — сказала журналистам руководитель проекта на этапе проектирования, сотрудник ГК «Спектр» Елена Шурховецкая.

Идею «парящей кровли» в новом терминале похвалил даже постоянно критикующий Новосибирск дизайнер Артемий Лебедев. «Она (кровля) еще не появилась, а только строится, но уже понятно, что проект будет... Завидую Новосибирску, что у него будет... такая красота», — оценил проект терминала Лебедев на своем канале на Youtube.

Внутри задания особую геометрию задают четыре светящиеся колонны под потолок, которые, по задумке архитектора, изображают турбины самолета. Также они напоминают цветы или деревья.

Но с чем бы не ассоциировались эти колонны, они гигантские — 30 метров в высоту, и сам аэровокзал вышел выше девятиэтажного дома — 32,2 метра.

В огромном здании терминала есть художественный музей со своей уникальной концепцией картин в иллюминаторах.

Музей в Толмачево

Здесь можно погулять в ожидании рейса. Или даже специально приехать пораньше, чтобы побывать в музее.

Знаменитая скульптура «Покорение Сибири» с конной фигурой Ермака тоже переехала в новый сектор С.

Почти 2 тысячи пассажиров в час

Но аэропорт, все-таки, не музей. Здесь важны не только красота, но и функциональность и удобство.

Авторы проекта говорят, что в Новосибирске получился один из самых комфортных аэровокзалов в стране.

Площадь нового терминала около 58 тысяч квадратных метров. Он оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Его пропускная способность – около 1,8 тысячи пассажиров в час.

Пассажирам не придется ходить по лестницам — предусмотрены эскалаторы и лифты, в том числе для маломобильных пассажиров. Разведены зоны прилета и вылета.

В терминале установлена автоматизированная багажная система, так что чемодан теперь будет сам перемещаться по аэропорту от самолета до пассажира.

Переводить обслуживание пассажиров из сектора «А» в сектор «С» будут поэтапно — с 10 по 28 февраля. Перед эксплуатацией еще предстоит проверить готовность всех систем к высокому пассажиропотоку.

Завершить пусконаладку оборудования нового терминала планируется до конца февраля. До этого времени он будет принимать прилетающих пассажиров, а на вылет начнет работать в марте.

До этого времени вылет рейсов внутренних авиалиний будет по-прежнему осуществляться из действующего сектора А. Обслуживаться через сектор С все рейсы — прибывающие и вылетающие — начнут с третьей декады февраля, за исключением рейсов авиакомпании S7 Airlines (из-за большого трансферного пассажиропотока рейсы S7 Airlines планируется перевести в новый терминал с 28 февраля).

Вход в сектор А производится через международный сектор В:

Схема расположения терминалов Толмачево Фото: © сайт Толмачево

В завершении всей реконструкции планируется, что новый терминал С будет принимать и внутренние, и международные рейсы.

Впереди вторая очередь

Терминал С сдали почти на год позже запланированного. Задумку москвичей в Новосибирске реализовала турецкая компания «Ант Япы».

По словам регионального директора «Ант Япы» Невзата Танрысевена, некоторые страны Европы отказались поставлять некоторые виды оборудования для аэропорта, в результате искали замену в России и Китае, и все это затормозило процесс строительства.

Но терминал С открыт — первая очередь реконструкции Толмачево состоялась. Общий объем инвестиций в первую очередь строительства составил около 18,2 миллиарда рублей.

В 2022 году аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 12,2% больше показателей 2021 года.

Вторая очередь должна обойтись чуть дешевле. сообщил журналистам председатель совета директоров «Новапорт Холдинг» Роман Троценко, инвестиции в строительство составят 14 миллиардов рублей. Строительство планируется начать в 2024 году.

В рамках второй очереди к новому сектору предполагается пристроить дополнительный объем около 35 тысяч квадратных метров. Завершенный терминал будет обслуживать и международные, и внутренние линии. При строительстве второй очереди действующий терминал А будет демонтирован.

«Это будет единая зона досмотра для всех пассажиров, после этого они будут расходиться: внутренние линии в свою сторону, международные — в свою», — сказала Шурховецкая.

После строительства обеих очередей общая площадь терминального комплекса вырастет вдвое — до 100 тысяч квадратных метров. И удвоится пропускная способность терминалов внутренних и международных воздушных линий.