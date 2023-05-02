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Каким должен быть пинг для комфортной игры

Источник:
Sibnet.ru
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Игра в шутер от первого лица
Фото: © Sibnet.ru

Пинг — важнейший параметр для онлайн-игр. Это время отклика на действия геймера и чем оно меньше, тем комфортней игровой процесс и выше результаты.

Слово происходит от английского Ping — «задержка». Этим термином называют задержку сигнала. Иными словами, время, за которое информация доходит от компьютера до сервера и возвращается обратно. Чем ниже пинг, тем выше скорость обмена информацией.

Для серфинга в интернете скорость пинга не критична. Терпим долгий отклик и при просмотре видео. Совершенно другое дело — онлайн-игры. Там решает реакция в доли секунд. Игрок замечает врага, нажимает на клавишу, но выстрел запаздывает, и за это время его персонажа убивают — это недопустимо. 

Геймеры считают приемлимым пинг с показателем от 50 от 100 миллисекунд. Но это уровень для непритязательных. Они будут проигрывать продвинутым игрокам, у которых пинг меньше 50 миллисекунд. Этот показатель профессионалы считают хорошим.

Играть можно и с пингом выше 100 и даже 140, но при этом игровой процесс будет отчетливо «подтормаживать».

Простейший способ получить минимальный пинг — подключить оптимальный интернет-тариф. Такой тариф есть у Ростелекома и называется он «Игровой». Минимальный пинг в нем достигается за счет спецтехнологии приоритизации игрового трафика.

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Игры #Интернет #Интернет
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Топ комментариев

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

высмеивать "деловые способности Маска" (самого богатого человека в мире) может только .....

MuCbE

Это США? Они опираются на 70 гендеров или ты расист женоненавистник и против ЛГБТ123+-? Кстати, пол поменял?...