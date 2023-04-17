Гагарина похвасталась предложением Эрнста сняться в «Вызове»

Певица Полина Гагарина похвасталась, что Константин Эрнст лично предлагал ей пройти кастинг в фильм «Вызов», чтобы отправиться в космос.

«Ко мне даже подходил сам Константин Львович и предлагал пройти кастинг и полететь в космос. И я такая: "Константин Львович, вы не понимаете, у меня концерты подряд идут. Не успеваю в космос, как-нибудь в следующий раз"», — сказала Гагарина в YouTube-шоу «Подкаст.Лаб».

Для съемок в фильме «Вызов» проходил серьезный кастинг. Важным условием для претенденток на главную роль была физическая подготовленность.

По словам Гагариной, она осведомлена из первых уст, через что пришлось пройти актрисе Юлии Пересильд, для участия в «Вызове». Певица сказала, что Пересильд для нее «сверхчеловек и богиня».