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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минцифры оценило срок появления реестра военнообязанных

Источник:
ТАСС
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Минцифры России по заданию Минобороны разработает электронный реестр воинского учета,  запустят его не раньше осени 2023 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует ТАСС Шадаева.

По его словам, разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны. «Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учете, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн».

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Шадаев пояснил, что с введением реестра с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении, в частности, своего семейного положения, прописки, места работы и образования.

«Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через "Госуслуги"», — отметил глава Минцифры.

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