Цифровой учет: правила призыва кардинально изменились

Воинский учет становится цифровым, повестки электронными, а призывники ограничиваются в выезде из страны. Это и еще ряд изменений прописаны в резонансном законе, который во вторник, 11 апреля приняла Госдума.

Новый закон № 361804-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)» будет распространяться на осенний призыв, так как весенний призыв 2023 года уже идет.

Единый реестр воинского учета

Согласно закону, призыв организуют на базе защищенного государственного информационного ресурса — он будет содержать Единый реестр воинского учета, в который внесут сведения о всех гражданах, подлежащих призыву в армию.

В Едином реестре будут указаны ФИО, дата рождения, пол, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, данные о месте жительства или пребывания, наличие гражданства другого государства, сведения о работе, об образовании, водительском удостоверении и другие данные о военнообязанных.

Одновременно создадут отдельный общедоступный реестр, в котором будут копии повесток, сведения о направившем военкомате, дате направления и дате, с которой повестка считается врученной, а также требуемой дате явки в военкомат.

В реестре появится информация о применении мер принуждения за неявку, о применении административной или уголовной ответственности за уклонение от призыва. Граждане смогут получить к нему доступ через личный кабинет, а также на «Госуслугах» и в МФЦ.

Повестки станут цифровыми

Вводится электронная форма повесток, она продублирует привычную бумажную форму. Призывники будут получать электронные повестки через портал «Госуслуги». При этом электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете, независимо от того, увидел ли ее гражданин.

Если повестка не была вручена лично или электронно, то она начнет считаться таковой спустя семь дней после размещения в Реестре повесток.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил ТАСС, что электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Сейчас повестки вручают сотрудники военкомата или работодатель лично под подпись.

Новые нормы также распространятся на призывы по мобилизации, если в будущем такие будут объявлены.

С момента получения повестки и до момента явки в военкомат призывник становится невыездным из страны.

Самоявка в военкомат

Подлежащие призыву на военную службу, но не получившие бумажную или цифровую повестку в период призыва, должны сами явиться в военкомат в первые две недели следующей призывной кампании для сверки данных воинского учета.

То есть, если молодому человеку в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащему призыву, в весенний призыв 2023 года не пришла повестка ни в каком виде, то ему нужно самому явиться в военкомат в первые 14 дней осеннего призыва.

Что грозит уклонистам

Уклонистом считается гражданин, проигнорировавший повестку. Для таких призывников предусмотрен ряд «обеспечительных мер», которые будут автоматически формироваться в Едином реестре воинского учета.

В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней начинают действовать следующие санкции:

Запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Пауза в постановке недвижимости на кадастровый учет или в регистрации прав на недвижимость

Ограничение права на управление транспортными средствами и их государственную регистрацию

Отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа

Субъекты (регионы) могут дополнить ограничительные меры на свое усмотрение — например, уклонистов по новому закону разрешено лишать льгот и выплат, которые они получают на региональном уровне.

Решение об отмене мер принимается также автоматически в течение суток с момента явки в военкомат или подтверждения уважительных причин неявки. Его направят в личный кабинет на «Госуслугах», в ФСБ и МВД.