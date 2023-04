Ремейк The Last of Us получил крупный патч

Фото: © кадр из игры The Last of Us

Студия Naughty Dog выпустила обновление 1.0.2.0 для ремейка The Last of Us, вышедшего для ПК. Список нововведений опубликован на официальном сайте разработчиков.

Так, в патче 1.0.2.0 обновлена потоковая передача текстур для снижения загрузки процессора, а также исправлены многочисленные ошибки. Всего в списке исправлений — более 40 пунктов.

Релиз The Last of Us Part I на ПК состоялся 28 марта — спустя почти десять лет после выхода оригинальной игры на PlayStation 3. Несмотря на культовый статус оригинала, ремейк жестко раскритиковали.

Игроков разочаровало техническое состояние игры — многие стали жаловаться на плохую оптимизацию, неоправданно завышенные требования к «железу», длительную компиляцию шейдеров, которая могла занимать несколько часов.