Участники спецоперации получили земельные участки в Крыму

Первые земельные участки выдали в Крыму участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства полуострова.

Получившие такие участки смогут оформить права частной собственности и начать строительство, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что коммуникации к участкам подведут за счет регионального бюджета.

Соответствующие работы уже стартовали, власти также проложат дороги для комфортного проезда к земельным участкам. Всего в Крыму подготовили 511 земельных участков общей площадью 56 га для участников СВО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бесплатные земельные участки для жителей полуострова, участвующих в спецоперации, выделят в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.