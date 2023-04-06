Эксперты рассказали о причинах ослабления рубля к доллару

Рубль, ранее лидировавший в рейтинге валют развивающихся стран, перешел в разряд аутсайдеров. Он достиг минимальных значений за год по отношению к доллару и евро. Каковы перспективы российской валюты?

Курс рубля к доллару на торгах накануне впервые за год превысил отметку в 79 рублей. Курс евро впервые с апреля прошлого года достиг 87 рублей. Российская валюта за начало марта подешевела к американской — на 6%, к европейской — более чем на 9%.

Ослабление происходит на фоне растущих цен на нефть и работающего бюджетного правила, сглаживающего влияние нефтегазовых доходов на валюту. «Хорошая демонстрация того, что в условиях действия бюджетного правила основными источниками колебаний курса рубля становятся факторы, не связанные с нефтяной конъюнктурой», — сказал Forbes исследователь НИУ ВШЭ Григорий Жирнов.

Эксперты считают, что после введения жестких антироссийских санкций, курс стал определяться в первую очередь динамикой экспорта и импорта. За счет больших объемов сырьевой выручки и слабого импорта рубль был «переукреплен» к доллару.

На фоне восстановления импорта и введения ограничений для российской нефти и нефтепродуктов ситуация изменилась. И даже небольшие финансовые потоки, например, связанные с продажей иностранного бизнеса в России, стали чувствительными для курса национальной валюты, объяснила экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Каков прогноз

Локально рубль уже достиг своего минимума, и возможности сильного ослабления, скорее всего, исчерпаны, считает Жирнов. Но в среднесрочной перспективе умеренное снижение курса может продолжиться.

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Главным фактором, который мог бы поддержать рубль, станет стабилизация экспорта, считает главный экономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Этап падения цен на газ, вероятно, завершился, и дисконты по нефти могут снизиться. Это поможет курсу стабилизироваться летом в районе 80 рублей за доллар США», — отметил.

На фоне роста нефтегазовых доходов курс должен стабилизироваться в районе 75-80 рублей за доллар, но в краткосрочной перспективе может вырасти выше 80-ти, спрогнозировал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По прогнозу Юрия Попова из SberCIB Investment Research, в базовом сценарии рубль подешевеет до 80 за доллар к концу второго квартала, но затем начнет укрепляться: до 78 рублей к концу третьего, и до 75 — к концу четвертого.