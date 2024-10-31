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Как в России приобрести слиток золота

Источник:
Sibnet.ru
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Физические лица в России могут свободно приобрести золотые слитки в банках или в компании Гознак. Причем с 1 марта 2022 года сделать это можно без НДС.

Золотые слитки — это интересный инструмент: они позволяют диверсифицировать сбережения людей, рассказал РГ глава Гознака Аркадий Трачук. «С начала года цены на один грамм золота выросли от уровня около 6 тысяч рублей до более чем 8 тысяч рублей», — добавил он.

Слитки можно приобрести в банках. Но нужно учесть, что у каждого из них свои курсы покупки и продажи золота, и они устанавливают свои наценки. Чтобы купить слиток в банке, достаточно нужной суммы и паспорта.

В Гознаке для покупки слитков придется пройти идентификацию. И пока для этого нужно посетить офис компании в Москве. Но там уже запускается система удаленной идентификации от коммерческих банков, в будущем пройти ее можно будет и с помощью портала «Госуслуг».

Золотые слитки продаются весом от 1 грамма до килограмма. Узнать о их стоимости можно на сервисе «Миниматика».

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Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...

Uynachalnica

Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...

mosquito__2010

штаты тоже недоумевают от борзости их подопытных