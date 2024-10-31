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Набиуллина объяснила рекордное повышение ключевой ставки

Источник:
РБК
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Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка — это не прихоть, а неизбежная реакция на ситуацию экономике, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме.

«Многие страны через это проходили, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция, в том числе доступной рыночной ипотеки, доступных кредитов для бизнеса», — цитирует РБК Набиуллину.

По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика «не противоречит тем задачам развития экономики, над которыми сейчас работает правительство, она делает это так, чтобы все усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики».

Набиуллина отметила, что подобные меры «окупятся». Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ «защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен», пояснила она.

Банк России на заседании в пятницу, 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до рекордного уровня 21% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения.

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Экономика #Деньги
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