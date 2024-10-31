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Зафиксирован аномальный рост доходов населения

Источник:
Sibnet.ru
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Реальные располагаемые доходы россиян в январе — сентябре 2024 года выросли на 8,6%, следует из данных Росстата. Во втором квартале года реальные располагаемые доходы выросли на 9,8%, в третьем — на 9,4%.

В структуре доходов доля социальных выплат снизилась с 19,5% до 17,9%, а доля поступлений от собственности выросла с 6,8% до 8,4%, превысив долю поступлений от предпринимательства, которая составила 7,7% против 7,1% год назад.

Основными источниками роста доходов домохозяйств эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают  увеличение фонда оплаты труда и выплат военным, пишет «Коммерсантъ».

При этом в стране растет и потребление, которое аналитики назвали «кризисным» — граждане наращивают расходы на фоне ожидания ухудшения условий потребкредитования с перетоком в потребление товаров и услуг части средств, ранее использовавшихся для покупки жилья.

По информации Росстата, в третьем квартале на потребление ушло 25,7 триллиона рублей из 26,8 триллиона рублей доходов, а на сбережения россияне направили 1,1 триллиона рублей. Таким образом, норма потребления составила 90%.

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Asd10

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Asd10

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Uynachalnica

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mosquito__2010

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