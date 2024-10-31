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Тарифы на переводы через СБП изменятся

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России с 1 ноября установил новые тарифы на переводы физлиц через Систему быстрых платежей, говорится в сообщении регулятора. В частности, банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства.

Через Систему быстрых платежей можно отправлять деньги по номеру телефона. При переводах между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Плата при исчерпании лимита составляет 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

С 1 ноября 2024 года комиссия не будет взиматься за платежи в пользу государства. В этот перечень входят оплата налогов и штрафов. Также комиссия теперь не будет взиматься с оплаты детских садов, кружков и секций.

Важно, чтобы детские сады, кружки и секции были государственными, иначе правило о нулевой комиссии на такие платежи распространяться не будет. Если платеж предназначен частной организации, он подпадает под комиссию.

Кроме того, с 1 ноября лимит бесплатных переводов будет распространяться на операции с электронными кошельками. Это может быть полезно при покупках на маркетплейсах, где используется данный способ оплаты.

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Экономика #Деньги
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