Шахта «Листвяжная» возобновила горные работы после трагедии 2021 года

Шахта «Листвяжная», остановленная после аварии в ноябре 2021 года, в которой погиб 51 человек, возобновляет горные работы, сообщила пресс-служба холдинга «СДС-Уголь».

Работники «Листвяжной» приступили к подготовительным работам — проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.

Авария на шахте произошла 25 ноября 2021 года. Из-за взрыва метано-воздушной смеси погибли 46 горняков и пять спасателей. Это был самый крупный с 2010 года инцидент на шахтах в России.

Причинами трагедии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Были арестованы руководство «Листвяжной», а также холдинга «СДС-Уголь» и инспекторы местного Ростехнадзора. Был задержан и президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев. СКР в январе 2023 года сообщил о завершении расследования четырех уголовных дел, суды пока не начались.