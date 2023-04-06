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Шахта «Листвяжная» возобновила горные работы после трагедии 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Шахта «Листвяжная», остановленная после аварии в ноябре 2021 года, в которой погиб 51 человек, возобновляет горные работы, сообщила пресс-служба холдинга «СДС-Уголь».

Работники «Листвяжной» приступили к подготовительным работам — проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.

Авария на шахте произошла 25 ноября 2021 года. Из-за взрыва метано-воздушной смеси погибли 46 горняков и пять спасателей. Это был самый крупный с 2010 года инцидент на шахтах в России.

Причинами трагедии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Были арестованы руководство «Листвяжной», а также холдинга «СДС-Уголь» и инспекторы местного Ростехнадзора. Был задержан и президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев. СКР в январе 2023 года сообщил о завершении расследования четырех уголовных дел, суды пока не начались.

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Экономика #Недра и ТЭК #Промзона #Кузбасс
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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.