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Кузбасский подросток стал фигурантом дела о диверсии на ж/д

Источник:
Sibnet.ru
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Подростка в Кемеровской области задержали по обвинению в диверсии на железной дороге, неизвестные заплатили ему 5 тысяч рублей, сообщил Следственный комитет на транспорте.

Подросток, которому 16 лет, пытался поджечь релейный шкаф (конструкция для размещения приборов управления железной дорогой), расположенный на станции Ишаново, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Поджог был пресечен сотрудниками ФСБ и полицейскими. Молодой человек действовал по заданию от «неустановленного лица». За это он получил 5 тысяч рублей.

По данным «Осторожно, новости», подростка задержали во время тренировки в центре спорта «Кузбасс». Он рассказал, что вознаграждение получил криптовалютой.

Возбуждено дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Наказание по ней — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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