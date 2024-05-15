Поджигавшая урну с бюллетенями жительница Алтая заслушала приговор

Женщина, попытавшаяся сжечь урну с бюллетенями в селе Майма на выборах президента, осуждена на год условно, сообщило СУ СК РФ по Республике Алтай.

Инцидент произошел 16 марта на избирательном участке 68 в селе Майма. 49-летняя женщина, выполняя указание неустановленного лица, попыталась вылить раствор зеленки с бензином в урну для голосования и поджечь ее спичками.

Ее действия пресекли члены избирательной комиссии и полицейские. Женщину задержали и заключили под стражу.

Майминский районный суд назначил ей один год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.