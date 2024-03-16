Пенсионерка на Алтае попыталась испортить бюллетени зеленкой

Пожилая женщина в селе Майма Республики Алтай пришла на участок для голосования и попыталась испортить бюллетени зеленкой, сообщает Общественная палата региона.

«Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора, в народе называемая "зеленка", тем самым испортить бюллетени», — говорится в сообщении.

Члены комиссии сотрудник МЧС оперативно пресекли попытку пенсионерки. Отмечается, что бюллетени в итоге не пострадали. Правоохранительные органы проводят проверку, женщина задержана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), уточнило управление СК по региону. Следователь в настоящее время допрашивает гражданку.