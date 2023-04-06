«СберБанк Онлайн» поможет заправить автомобиль

Приложение «СберБанк Онлайн» получило обновленный сервис «Заправить Авто», с помощью которого клиенты банка смогут оплачивать топливо, не выходя из машины.

Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн», выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки, сообщается на сайте кредитной организации.

До 99% стоимости бензина можно оплатить бонусами «Спасибо». За каждую онлайн-заправку 1% от покупки вернется бонусами на карту, а если подключить подписку «СберПрайм+» кешбэк составит до 10%.

Отмечается, что в рамках сервиса «Заправить Авто» россиянам уже доступно 7 тысяч заправок в различных регионах страны. В перспективе их число будет расти.