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«СберБанк Онлайн» поможет заправить автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение «СберБанк Онлайн» получило обновленный сервис «Заправить Авто», с помощью которого клиенты банка смогут оплачивать топливо, не выходя из машины.

Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн», выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки, сообщается на сайте кредитной организации.

До 99% стоимости бензина можно оплатить бонусами «Спасибо». За каждую онлайн-заправку 1% от покупки вернется бонусами на карту, а если подключить подписку «СберПрайм+» кешбэк составит до 10%.

Отмечается, что в рамках сервиса «Заправить Авто» россиянам уже доступно 7 тысяч заправок в различных регионах страны. В перспективе их число будет расти.

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Авто #Авторынок #Деньги
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