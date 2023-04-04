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Отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова нашли погибшим

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Найдено тело пропавшего Андрея Мичкова, отца российского хоккеиста Матвея Мичкова, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Тело обнаружили в пруду недалеко от дома, где проживал мужчина. По предварительной версии, Андрей Мичков утонул, передает телеграм-канал 112.

Ранее спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже Андрея Мичкова. По информации проекта, Мичков не выходил на связь со 2 апреля. Ему был 51 год.

18-летний Матвей Мичков — правый крайний нападающий клуба КХЛ «Сочи». В 2021 году он стал самым молодым игроком в истории российского хоккея, который сыграл за национальную сборную.

За «Сочи» он сыграл 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков. Форвард является одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023 года.

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