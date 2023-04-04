Путин отменил выплату пенсий отставным военным из СНГ

Президент России Владимир Путин денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано в 1992 году — оно должно было обеспечить пенсионными правами военнослужащих бывшего СССР, которые служили в советской армии, однако затем оказались за пределами России.

Отмечается, что в СНГ сформировалось новое пенсионное законодательство, страны перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов.

В этой ситуации соглашение утратило актуальность, указывается в документе. При этом денонсация не повлияет на права военных пенсионеров — все, кому назначены пенсии, продолжат получать их.